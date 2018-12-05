تبوك 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 5 ديسمبر 2018 م واسدعت مساعدة رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة المخدرات بوزارة التعليم زكية بنت سالم الخلاقي, إلى ضرورة العمل على تشكيل شخصيات مستقلة للطلاب تتصف بروح المبادرة والمثابرة والقيادة بحيث يستطيعون تحمل مسؤولياتهم الوطنية من خلال العمل على إكسابهم المعارف والمهارات والسلوكيات الحميدة التي تقيهم من الانخراط في المخدرات بأنواعها، حيث تمثل البيئة التعليمية فرصة سانحة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، ويأتي هذا الاهتمام ضمن مجالات تحقيق رؤية المملكة 2030 .جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية اليوم, بحضور المساعدة للشؤون التعليمية نجلاء بنت سليمان الشامان, في قاعة الاجتماعات بالإدارة في تبوك, في إطار التكامل بين الوزارة وإدارات التعليم في مجال التوعية والوقاية من المخدرات الذي أوصى بوضع خطط تكاملية للجنة بإدارة تعليم تبوك واستخدام التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في مجال التوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية والعمل على تنمية مهارات الطلاب العقلية بالإضافة إلى تحديد القيم التي يحتاجها الطلاب وتدريبهم عليها, التي ذكرت أنه مع تسارع متغيرات ومتطلبات العصر الحالي، ومع انتشار وسائط ووسائل الاتصال الحديثة التي لا تحدها حدود، يبرز دور المؤسسات التعليميّة، وتبرز أهميتها الجليّة في تشكيل وبناء النشء من كل خطر يحيط بهم ومن كل آفة تهدد حياتهم ومن كل تحدي يواجههم ، ورفع وعي الكوادر التعليمية بالأخطار التي قد يتعرض لها الطلاب والطالبات من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تهدد المجتمع ومساعدتهم على مواجهة التحديات المختلفة.من جانبها، أوضحت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم تبوك وداد البلوي, أن الاجتماع ناقش عدة محاور أهمها التعريف باللجنة الدائمة ووضع خطط مهنية للتوعية بأضرار المخدرات، واستعراضأبرز جهود إدارات التعليم في هذا المجال، كما تم عرض لبرامج وأنشطة مدارس تبوك المنفذة خلال العام الحالي، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الصعوبات ووضع مقترحات لمواجهتها والتغلب عليها.// انتهى //19:40ت م0277