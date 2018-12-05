الليث 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 5 ديسمبر 2018 م واساحتفت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلةً في قسم التربية الخاصة بقطاعي البنين والبنات, باليوم العالمي لذوي الإعاقة 2018 تحت شعار "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة" بالشراكة مع مركز الرعاية الصحية الأولية في الليث.وهَدف البرنامج الموجّه لطلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل الدراسية وفصول التربية الخاصة وكذلك أفراد المجتمع وأولياء الأمور إلى التعريف بحقوق ذوي الإعاقة وواجبات المجتمع نحوهم.وأكد رئيس قسم التربية الخاصة للبنين الدكتور محمد بن سعيد المهداوي, أهمية البرنامج في التعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات التعليمية ، والتأهيلية ، والرياضية ، والترفيهية، والمادية، والدمج المجتمعي ، وضرورة تفعيل الدور التوعوي والثقافي لدى فئات المجتمع المختلفة وتعزيز الثقة بأنفسهم وقدراتهم من خلال مشاركاتهم وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لذوي الإعاقة وأسرهم.وأفادت رئيسة قسم التربية الخاصة عيشة بنت محمد باحارث من جهتها, أن إدارة التعليم حريصة على تفعيل اليوم العالمي للإعاقة من خلال حزمة من البرامج والفعاليات التربوية والتعليمية التي تتشارك فيها جميع المدارس والجهات المجتمعية المعنية بهدف فهم قضايا ذوي الإعاقة من أجل ضمان حقوقهم، وتمكينهم من المشاركة الكاملة في الحياة، مشاركة فعالة غير منقوصة، وتوعية المجتمع بحقوق المعاقين وأسرهم في الصحة، وتوضيح جميع الخدمات التي تقدم لهم بالمجان وترسيخ مبدأ تكامل الفرص بين الأصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة والحرص على اشتراك ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع الخطط والبرامج التنموية في المجتمع.// انتهى //19:48ت م0279