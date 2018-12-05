الرياض 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسدشنت وكالة وزارة التعليم للتعليم العالي والبحث العلمي حسابها الرسمي على تويتر " KSA_HI_Edu_SR@ " بهدف التواصل وتلقي الاستفسارات .وأوضح وكيل الوزارة للتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد بن ناصر المحرج ، أن التواصل مع المستفيدين والمهتمين في المجالات التي تقدمها الوكالة يأتي من الأولويات التي نسعى لتقديمها ومتابعتها بشكل مستمر، لما تحققه من مصلحة عامة في تطوير وتحسين جودة العمل، إضافة إلى مساهمتها في اختصار الوقت والجهد للحصول على الخدمة التي يرغبونها، من خلال المحتوى الذي نحرص أن يواكب الطموحات، والدعم المستمر الذي يجده التعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .// انتهى //19:56ت م0281