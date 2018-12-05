الرياض 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسافتتح معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل فعاليات معرض "ريستاتكس جدة العقاري" الذي انطلق اليوم، بمشاركة واسعة من وزارة الاسكان وعدة جهات حكومية، إضافة إلى مجموعة من البنوك وشركات التطوير والتمويل العقاري، والشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتشييد.وأكد معاليه الذي قام بتكريم عدد من الجهات المشاركة، أن هذا المعرض يمثّل فرصة سنوية للاطلاع على الخيارات المتنوعة التي تقدمها الوزارة لتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، منوهاً بأن برنامج "سكني" أطلق على مستوى منطقة مكة المكرمة أكثر من 30 ألف وحدة سكنية متنوعة تمتاز بجودتها وسعرها المناسب، منها ما هو جاهز وأخرى تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقارين، فيما خصص البرنامج منذ اطلاقه عام 2017 حتى الشهر الماضي أكثر من 165 ألف خيار تشمل الوحدات السكنية والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة.ونوه معاليه أن إقامة مثل هذه المعارض تتيح الاطلاع على تجارب شركات التطوير العقاري وما لديها من مشاريع، إضافة إلى ما توفره الجهات التمويلية من خدمات متنوعة، والتعرّف على مستجدات هذا القطاع.ويستمر المعرض الذي يقام في مركز جدة للمنتديات والفعاليات حتى الأحد المقبل التاسع من شهر ديسمبر الجاري، وسيتخلله عدد من ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها عدد من مبادرات وبرامج وزارة الإسكان.ويتضمن المعرض 9 ورش عمل، تشارك فيها الوزارة ممثلة ببرامجها (الإسكان التنموي، مركز خدمات المطورين إتمام، إيجار، مبادرة تحفيز تقنيات البناء، فرز الوحدات، البناء المستدام، الأراضي البيضاء، اتحاد الملاك)، بالإضافة إلى دورة تدريبية مجانية ينظمها المعهد العقاري تستهدف الوسطاء العقاريين.ويعد معرض "ريستاتكس" الحدث العقاري الأبرز في جدة، إذ يحظى بمشاركة واسعة من البنوك والجهات التمويلية، وكذلك الشركات العقارية، بالإضافة إلى بعض الجهات الحكومية كالهيئة العامة للعقار وصندوق التنمية العقارية.// انتهى //20:22ت م0283