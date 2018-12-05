جدة 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسأكد مدير العلاقات العامة والشراكات بجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة ، عبدالله بن أحمد الغامدي ، أن يوم التطوع العالمي ، مناسبة هامة على الجميع أن يشاركوا فيه ، و أن "خيركم " تغرس في طلابها روح المبادرة والتطوع على مدى العام .وأفاد الغامدي في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للتطوع ، أن للجمعية العديد من المشاركات المجتمعية والتطوعية ، والتي كان آخرها المشاركة في اليوم العالمي للغة العربية ، مشيراً إلى أن طلاب حلقات القرآن بمختلف المراحل الدراسية يشاركون في المبادرات التطوعية مثل تنظيف المساجد والحدائق العامة وشواطئ جدة ، والمناسبات الاجتماعية كالأعياد وإقامة سفر الإفطار للصائمين في رمضان والعشر من ذي الحجة وعاشوراء وغيرها الكثير ، وذلك مما دعا له ديننا الحنيف .// انتهى //20:26ت م0284