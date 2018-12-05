اقتصادي / انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي " استكشاف عالم ريادة الأعمال " بغرفة تبوك
الأربعاء 1440/3/27 هـ الموافق 2018/12/05 م واس
تبوك 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واس
انطلقت بالغرفة التجارية الصناعية بتبوك اليوم ، فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان " استكشاف عالم ريادة الأعمال", بحضور عدد من رواد ورائدات الأعمال , ويستمر على مدى ثلاثة أيام .
وأوضح مدير مركز التدريب بالغرفة التجارية فهد العرادي، أن البرنامج الذي ينفذ بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يهدف إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة في
كيفية صياغة الفكرة وعمل دراسة الجدوى والتسويق وجذب العملاء وإدارة العمليات اللوجستيات بالإضافة إلى بناء نماذج الأعمال والإدارة المالية.
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20:31ت م
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