الرياض 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسبلغ عدد الإعلاميين المسجلين على موقع معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الأولى، والذي انطلق أمس في الرياض، ويستمر حتى السبت المقبل، بشراكة إعلامية مع (واس) 184 إعلاميًا ما بين كاتب رأي ومحرر أخبار ومذيع ومصور.وتوفر اللجنة الإعلامية للمعرض مصدر بث واستديو لست قنوات فضائية تنقل برامج مباشرة، تتناول اخبار المعرض بشكل كامل، وتستضيف العارضين والمتخصصين والمهتمين في الصيد والصقور، بالإضافة إلى نقل حي ومباشر للفعاليات الموجودة على هامش المعرض، وهذه ضمن التسهيلات التي تمنح للقنوات الفضائية الموجودة من قبل إدارة المعرض.كما تُصدر اللجنة الإعلامية للمعرض، نشرة يومية، تحوي ثمان صفحات، تتضمن أخبار وتقارير وقصص صحفية من أروقة المعرض، تطبع وتوزع على الزوار والمشاركين، بالإضافة إلى خدمة بث مباشر للعديد من الإذاعات و 23 منصة إعلامية وإعلانية تغطي فعاليات المعرض .//انتهى //21:36ت م0296