الباحة 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسنفذ مركز معشوقة‬ بالباحة أمس، ندوة ‬ عن رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني، بحضور رئيس مركز معشوقة بندر بن سويلم العضيله، ورؤساء الإدارات الحكومية والجهات الخيرية بالمركز، وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب دعوي معشوقة.واستعراض مقدم الندوة تركي بن سعيد الغامدي نماذج من كلمات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده عن رؤية 2030، كما تطرق الى أهداف الرؤية وما تتضمنه.وختمت الندوة بعرض أبعاد الرؤية 2030 منها لارتقاء بالرعاية الصحية، وتحسين مستويات المعيشة والسلامة، وضمان استدامة الموارد الحيوية، وتنمية القطاع الغير ربحي، وتحقق التميز في الاداء الحكومي، بالإضافة الى تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتطوع القطاع السياحي والتراث الوطني .//انتهى//21:37ت م0297