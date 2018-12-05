مكة المكرمة 27 ربيع الاول 1440هـ الموافق 5 ديسمبر 2018م واسواصل نادي مكة الثقافي الأدبي احتضان فعاليات (رواق بكة النسائي)، حيث أقام النادي اليوم أمسية شعرية نسائية ، شاركت فيها الشاعرة ليلى الأحمدي والشاعرة حنان ناضرين وأدارتها رائدة رواق بكة النسائي الدكتورة هانم ياركندي ..وكانت القصائد الوطنية في مقدمة قصائد الأمسية ، كما تنوعت الأغراض الشعرية التي تناولتها الشاعرتان بعد ذلك من غزل ، ومديح ووصف وفخر وحكمة.// انتهى //21:43ت م0298