الدوادمي 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسرعى محافظ الدوادمي زيد محمد آل حسين ،أمس، فعاليات اليوم العالمي للتطوع ، والتي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية فرع الدوادمي بالتعاون مع فريق السمو التطوعي، بحضور وكيل محافظة الدوادمي عبدالله بن مترك العجالين ومدير غرفة الرياض فرع الدوادمي محمد بن صقر الذويب وعدد من المسؤولين والمهتمين في مجال التطوع، وذلك في المكان مول.واشتملت الفعاليات التي شارك فيها خمسة فرق تطوعية هي فريق السمو التطوعي ، وفريق إضاءة التطوعي، وفريق رفا التطوعي، ومجموعة سحب التطوعية ، ورابطة الدوادمي الخضراء على عرض مرئي عن اليوم العالمي للتطوع والأعمال التطوعية , إلى جانب عدة أركان تثقيفية تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي حول المساهمات والخدمة المجتمعية ، وتفعيل دور العمل التطوعي وتوسيع مجالات الفرق التطوعية التي جاءت وفق رؤية المملكة 2030, والتي تهدف لزيادة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع لخدمة الوطن.وتجول المحافظ ومرافقيه على تلك الأركان واستمع لشرح من قبل القائمين على تلك الأركان عن دور كل فريق تطوعي والخدمات التي يقدمها للمجتمع.// انتهى //21:54ت م0300