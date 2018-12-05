الباحة 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسدشنت مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة للشؤون التعليمية الأستاذة نوال الدرمحي، اليوم لقاءً بعنوان "قيادة آمنة "، الذي نظمته الإدارة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور .وهدف البرنامج إلى تزويد منسوبات التعليم بالمعارف والمهارات اللازمة للسلامة المرورية .وبدأ اللقاء بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقت الدرمحي كلمة أوضحت خلالها أن القيادة الآمنة والسلامة المرورية تأتي كانطلاقة إيجابية نحو تنفيذ قرار المملكة بالسماح للمرأة بالقيادة وفق إطار وضوابط واضحة، كما يأتي ضمن الخطوات التوعوية الهادفة.وأشارت إلى أن مسؤولية وزارة التعليم تجاه منسوباتها والعمل على تهيئتهن بما يتماشى مع توجهات وسياسات المملكة، والذي يتصف بالاهتمام الكبير بالمرأة السعودية في رؤية 2030، إنما هو دليل على إيمان القيادة بدورها الفاعل والإيجابي في تنمية المجتمع، وعلى كل الأصعدة.وتخلل اللقاء تزويد منسوبات التعليم بأدبيات القيادة الآمنة، والتوجيهات الخاصة بالقواعد المرورية وتعليمات كيفية الحصول على الرخصة وما يتعلق بذلك من شروط وضوابط وغيرها.وفي نهاية اللقاء قدمت الدرمحي شهادات شكر وتقدير للمشاركين واللجان المنظمة.//انتهى//21:57ت م0301