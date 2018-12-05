حفر الباطن 27 ربيع الأول 1440هـ الموافق 05 ديسمبر 2018م واسأطلقت صحة حفر الباطن مساء اليوم معرضاً توعوياً تحت عنوان "تطوعي صحة " بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع ويستمر لمدة ثلاثة أيام ، وذلك في مجمع المكان مول .وتضمن المعرض الذي دشنه محافظ حفر الباطن عبدالمحسن بن محمد العطيشان، بحضور مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي، عدة اركان توعوية وكشفية وركن خاص يقدم تطعيمات الأنفلونزا الموسمية ويعرف بأهميتها، وركن للكشف عن داء السكري، وركن للتوعية بخطر الألعاب الالكترونية على الأطفال وطرق الوقاية من أضرارها، وركن تعريفي بالإسعافات الأولية.ويأتي هذا المعرض ضمن مبادرات صحة حفر الباطن والتي تجاوز عدد المتطوعين المشاركين فيها 1000 متطوع.// انتهى //22:07ت م0302