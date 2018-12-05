الدمام 27 ربيع الأول 1440هـ الموافق 05 ديسمبر 2018م واسرعت صاحبة السموّ الملكي الأميرة سلمى بنت بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز حرم سمو نائب أمير المنطقة الشرقية مساء اليوم, الحفل السنوي لسيدات أعمال غرفة الشرقية، الذي أقامته غرفة الشرقية ممثلة بمركز سيدات الأعمال بالمنطقة, وذلك في قاعة الاحتفالات الكبرى بفندق شيراتون الدمام .وألقت عضو مجلس إدارة الغرفة نوف بن عبدالعزيز التركي كلمة رحبت فيها بحرم سمو نائب أمير المنطقة الشرقية لتشريفها للحفل ، واصفة ذلك بأنه يدل على حرص سموّها على تدعيم وتعزيز دور المرأة السعودية في قطاع الأعمال، ودافعا كبيراً لسيدات الأعمال نحو مزيد من التألق والعطاء لخدمة الوطن المعطاء.وأوضحت التركي أن هذا الحفل يأتي في وقت أصبحت فيه المرأة السعودية شريكة في التنمية ، الذي يعد إنجازاً ونتاجًا لتلك النظرة المنُصفة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسموّ ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للمرأة السعودية، التي تزايدت فرصها الفاعلة في ظل عهدهما الميمون للمشاركة في مسيرة البناء والتنمية.وأكدت أن غرفة الشرقية تولي اهتمامًا خاصًا بسيدات الأعمال، وذلك من منطلق إيمانها الراسخ بالدور الحيوي للمرأة في التنمية الاقتصادية، فمن خلال مركزها لسيدات الأعمال أطلقت الغرفة العديد من المبادرات وقدمت البرامج ودشنت الفعاليات من لقاءات وندوات وورش عمل وحلقات نقاش لأجل دعم المرأة ومساندتها في عالم الأعمال ، مشيرة إلى خطوة الغرفة بتكريم عضوات مجلس إدارة ومسؤولات سابقات في الغرفة بذلن جهدًا ولعبن دورًا كبيرًا في دعم نشاط ودور المرأة الاقتصادي في المنطقة الشرقية وساهمن في مسيرة البناء التي لا تنتهي من أجل هذا الوطن المعطاء، فحق علينا أن نُقدم لهن من على هذه المنصة كل عبارات الشكر والتقدير التي لا تستوف حقهن فيما قدمنه.وتم خلال الحفل تكريم عضوتي مجلس الإدارة في الدورة السابقة سميرة الصويغ ومناهل الحمدان وكذلك مديرة مركز سيدات الأعمال السابقة هند الزاهد، في خطوة دأبت غرفة الشرقية على إقامتها لتكريم من خدموا قطاع الأعمال .وشهد الحفل حضورًا كثيفا من سيدات الأعمال وسيدات المجتمع ونخبة من الأكاديميات والمثقفات والإعلاميات .// انتهى //22:09ت م0303