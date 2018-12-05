‬لندن 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على انخفاض.وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة منخفضاً بنسبة ‪ 1.22‬% ليصل إلى 3150.27 ‪‬نقطة‪.‬وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 135.08 نقطة إلى 11200.24 نقطة.كما سجل مؤشري "أي بي أي إكس 35" الأسباني و "آي أي اكس" الهولندي تراجعاً بمقدار 49.50 نقطة و7.19 نقطة على الترتيب.// انتهى //22:10ت م0304