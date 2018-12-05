اقتصادي / الأسهم الأوروبية تغلق على إنخفاض
الأربعاء 1440/3/27 هـ الموافق 2018/12/05 م واس
لندن 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واس
أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على انخفاض.
وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة منخفضاً بنسبة 1.22% ليصل إلى 3150.27 نقطة.
وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 135.08 نقطة إلى 11200.24 نقطة.
كما سجل مؤشري "أي بي أي إكس 35" الأسباني و "آي أي اكس" الهولندي تراجعاً بمقدار 49.50 نقطة و7.19 نقطة على الترتيب.
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