عام / الرئيس السودانى يلتقى وفد محكمة الشعب العليا الصيني
الأربعاء 1440/3/27 هـ الموافق 2018/12/05 م واس
الخرطوم 27 ربيع الأول 1440هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واس
التقى الرئيس السودانى عمر البشير بالخرطوم ، اليوم، وفد محكمة الشعب العليا الصيني برئاسة نائب رئيس محكمة الشعب العليا بجمهورية الصين جيانغ وي الذى يزور السودان حاليا.
واكد البشير خلال اللقاء علي العلاقات المتطورة بين السودان و دولة الصين في المجالات كافة، مؤكداً أهمية علي إنفاذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في المجال القضائي.
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22:13ت م
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