الخرطوم 27 ربيع الأول 1440هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسالتقى الرئيس السودانى عمر البشير بالخرطوم ، اليوم، وفد محكمة الشعب العليا الصيني برئاسة نائب رئيس محكمة الشعب العليا بجمهورية الصين جيانغ وي الذى يزور السودان حاليا.واكد البشير خلال اللقاء علي العلاقات المتطورة بين السودان و دولة الصين في المجالات كافة، مؤكداً أهمية علي إنفاذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في المجال القضائي.// انتهى //22:13ت م0307