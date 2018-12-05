بغداد 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسعقدت الرئاسات العراقية الثلاث" الجمهورية والوزراء ومجلس النواب في قصر السلام ببغداد مساء اليوم اجتماعاً ، بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي .وأفاد بيان رئاسي عراقي بان المجتمعين بحثوا مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والتشريعية في البلاد , بخاصة مسألة إكمال تشكيل الحكومة ضمن السياقات الدستورية والقانونية, وشدد رئيس الجمهورية" بحسب البيان "على ضرورة تجاوز الاختناق السياسي والابتعاد عن التصعيد الإعلامي بين الفرقاء السياسيين , حفاظاً على وحدة الصف الوطني.// انتهى //22:21ت م0309