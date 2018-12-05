نجران 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسدشن مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران اللواء غازي بن يحيى الألمعي،اليوم ، فعاليات “اليوم العالمي للتطوع” ،وذلك بقاعة الأمير مشعل بن عبدالله بالكلية التقنية.وأكد اللواء الالمعي خلال الكلمة التي ألقاها، أهمية التطوع بوصفه عمل إنساني منذ نشأة البشرية، وأن ديننا الإسلامي الحنيف يحث على أعمال الخير والتطوع بكافة المجالات،كما أن العمل التطوعي يأتي من ضمن أهداف المملكة وخططها الاستراتيجية، مقدماً الشكر للقيادة الرشيدة على كل الدعم الذي يقدمونه في سبيل الارتقاء بالتطوع والمتطوعين ، كما قدم شكره لكل المتطوعين والمتطوعات الذين تَرَكُوا بصمات رائعة من خلال الأحداث التي شاركوا فيها ، وأثبتوا من خلالها بأنهم داعم قوي ومهم ومتقن لكل المهام الموكلة إليهم.وأفاد أن مديرية الدفاع المدني ستقوم بتطوير قدرات المتطوعين والمتطوعات , من خلال التدريب وصقل المواهب وتنمية القدرات عبر تنفيذ مجموعة من البرامج والدورات التدريبية التي تمكنهم من القيام بأعماله التطوعية على أفضل وجه.من جانبهم عبر أعضاء الفرق التطوعية بالمنطقة، عن اعتزازهم بالعمل التطوعي لما فيه من خدمة للوطن ، وتعزيز للقيم والأخلاق النبيلة للمجتمع.عقب ذلك تم تقديم عرض مرئي عن الأعمال التطوعية بالمنطقة، كما كرم مدير مدير الدفاع المدني المشاركين في "اليوم العالمي للتطوع ".//انتهى//22:26ت م0311