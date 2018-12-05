أبوظبي 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسبدأت في أبوظبي اليوم فعاليات الملتقى السنوي الخامس لـ "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" تحت عنوان "حلف الفضول - فرصة للسلم العالمي".ويشارك في الملتقى الذي تستمر أعماله لمدة 3 أيام نحو 800 شخصية من ممثلي الأديان والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية ونخبة واسعة من العلماء والمفكرين والباحثين على مستوى العالم.ويبحث الملتقى إطلاق "حلف فضول عالمي" يجمع الأديان سعياً من أجل مصلحة الإنسان في كل مكان وزمان وتعزيزاً لروح السلام المستدام في العالم .// انتهى //22:27ت م0312