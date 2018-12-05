الرياض 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسشاركت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم مساء اليوم في احتفاء الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض فعالياتها المنظمة بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للإعاقةوتشارك فعالية إدارة للتربية الخاصة (بنات ) تحت عنوان (رؤية وطن لذوي الهمم ) شارك خلالها عدد من مكاتب التعليم عبر عدد من المسارات ( خدمات المستشفيات، وفرط الحركة،والمسارالعقلي، والمسار السمعي، والمسار البصري، وتعدد العوق، ويسير، والتعليم الشامل، والتقنيات المساعدة، والتدخل المبكر، وصعوبات التعلم، والتوحد،مراكز التشخيص، والخدمات المساندة بلس)، وستستمر الفعاليات حتى يوم غد الخميس في بهو المركز التجاري الرياض بارك.وأوضحت المديرة التنفيذية للأقسام النسائية في الجمعية فردوس أبو القاسم فلاته أن المشاركة تأتي تأكيدا على أولوية حقوق ذوي صعوبات التعلم ونشر ثقافة التعامل معهم وإظهار مدى قدراتهم ومهاراتهم الإبداعية لأفراد المجتمع ،والحرص على الشراكة المجتمعية في كافة المناشط .وتأتي مشاركة الجمعية تحقيقاً لأهدافها ورسالتها في نشر ثقافة التعامل والتعرف على ذوي صعوبات التعلم والخدمات المقدمة لهم, حيث ستضمن مشاركة الجمعية عدد من الاستشارات والمسابقات والتعريف بالخدمات المجانية المقدمة في جميع فروعها , وذلك ايماناً منها بالعمل التكاملي مع الجهات ذات العلاقة التي تقدم خدماتها الشاملة والفاعلة لذوي الإعاقة//انتهى//22:40ت م0314