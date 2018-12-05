الرياض 27 ربيع الأول 1440هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسشاركت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" بالتعاون مع فريق "رواية عطاء التطوعي" اليوم، في فعاليات اليوم العالمي للتطوع 2018م بهدف تعزيز التطوع، وذلك ضمن مبادرة وزارة الصحة التي كان شعارها "تطوعي صحة 2" بالعثيم مول بالرياض.وتلخّصت "المبادرة" في المشاركة بركنٍ توعويٍ تثقيفيٍ للزوار بمفهوم التطوع وأهميته وأثر التطوع على الفرد والمجتمع، والتعريف عن الجمعية وأهدافها وإتاحة الفرص التطوعية، بالإضافة لتوزيع منشورات تحوي عبارات تثقيفية للمجتمع عن أهمية التطوع ؛ وهدايا مقدّمة للزوار .كما شاركت "وقار" بتفعيل مبادرة "نصل لنغير صحتك " لكبار السن، حيث قامت فرق مجهزه بزيارات منزليه لتقديم التثقيف المطلوب عن طريقه التعامل مع الجروح وقروح الفراش والقدم السكرية, إلى جانب تثقيف المرضى وذويهم عن الطرق الصحيحة لأخذ أبر الأنسولين وكيفية التعامل مع أجهزه قياس السكر والتعامل مع مرضى الجلطات وتأهليهم، والتي ينظمها قسم الرعاية المنزلية بمستشفى الملك سلمان .من جهته أوضح المدير التنفيذي لجمعية "وقار" عبدالعزيز الهدلق، أن اليوم العالمي للتطوع مناسبة جيدة لإبراز أهمية التطوع لدى أفراد المجتمع باعتباره قيمة نبيلة وواجباً وطنياً يتعين على كل فرد من أفراد المجتمع القيام به اتجاه وطنه ومجتمعه وانطلاقاً من أن العمل التطوعي قيمة متأصلة في المجتمع السعودي ويعد فرصة فريدة للمتطوعين والمنظمات للاحتفال بجهودهم، وتقاسم قيمهم، وتعزيز عملهم فيما بين مجتمعاتهم المحلية، والجهات الخيرية و الحكومية، والقطاع الخاص.وأكد على أهمية استثمار الجهود والطاقات لخدمة الجانب الخيري والاجتماعي في المجتمع السعودي.وأشار الهدلق إلى أهمية مشاركة الجمعية وتواجدها في هذه الفعاليات والمعارض تأتي من باب تأدية الدور الاجتماعي والتوعوي التي تقوم به، مؤكداً أن هذه المشاركة لتعزيز الشراكات المجتمعية مع القطاع الصحي والجهات المعنية بالنشاط الاجتماعي والعمل الخيري .وترحب الجمعية بالمتطوعين للتطوع مع الجمعية عبر الموقع الالكترونيwaqar@waqar.org.sa//انتهى//23:10ت م0315