القاهرة 27 ربيع الأول 1440هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفيًا بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح اليوم، أن الرئيس السيسي اطمأن خلال الاتصال على صحة شقيقه اليمني، متمنياً له الشفاء العاجل من الوعكة الصحية التي ألمت به.وأشار إلى أن الاتصال استعرض آخر تطورات الأوضاع في اليمن، لا سيما فيما يتعلق بمسار المفاوضات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية، حيث أكد الرئيس السيسي التزام مصر بدعم الحل السياسي في اليمن وفقاً لمرجعياته الأساسية، وذلك في إطار السعي نحو الحفاظ على وحدة واستقرار اليمن وحكومته الشرعية.وقال إن الرئيسين توافقا في هذا السياق بشأن ضرورة تفادي أية محاولة للالتفاف على المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، كما اتفقا حول التنسيق خلال الفترة المقبلة لمواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لليمن.//انتهى//23:11ت م0316