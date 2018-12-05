القاهرة 27 ربيع الأول 1440هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأردني أيمن الصفدي ضرورة ترسيخ التعاون الاستراتيجي بين الدول العربية لمواجهة الأزمات والتحديات التي تمر بها المنطقة.وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية المُستشار أحمد حافظ في تصريح له عقب ختام مباحثات الوزيرين اليوم بالقاهرة، إن الجانبين اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة من أجل وضع رؤية واضحة تحدد مسار الأهداف والمقاصد المشتركة على الصعيدين الثنائي والعربي .وأشار إلى أن المُباحثات بين الجانبين تأتي في إطار حرصهما على الدفع بآليات التشاور والتنسيق في شأن مُجمل مجالات التعاون الثنائي من جانب، والقضايا الإقليمية محل اهتمام البلديّن من جانب آخر خاصة في ظل التحديات المتفاقمة التي تشهدها المنطقة، والتي تستوجب بدورها الدفع بأطر التضامن والعمل العربي المشترك لمواجهتها وعلى نحو يُسهم في تحقيق أمن واستقرار المنطقة.//انتهى//23:12ت م0317