الرياض 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسشهد مزاد الصقور الذي أقيم أمس في أول أيام معرض الصقور والصيد السعودي مشاركة وإقبالاً كبيراً من جميع زوار المعرض، وسط تواجد ملاك الصقور من مختلف دول العالم .وتفاوتت أرقام المزايدات بحسب نوع الصقر وانتمائه ووزنه وطوله حيث يتم تحديد مواصفات الصقر قبل دخوله المزاد إذ وصلت المزايدات لمبلغ 27 ألف ريال كأعلى سعر أمس في اليوم الأول في ظل توقعات بتخطي هذا الرقم خلال الأيام المقبلة ، من ملاك الصقور الذي وصل عددهم إلى 30 مالك.ولم يتجاوز أعلى سعر للصقور في مبيعات اليوم الثاني "الأربعاء " مبلغ 20 ألف ، حيث تم بيع 4 صقور بمبالغ 6 آلاف ريال و7 آلاف وخمسمائة ريال و18,500 ريال ، و20 ألف ريال.ويعول ملاك الصقور الذين تخطوا حدود الخليج والعرب إلى أوروبا بوجود ملاك من إسبانيا وألمانيا وكازخستان على الأيام المقبلة وتوافد أكبر للزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع لزيادة مداخيل المزاد الذي يتوقع له تخطى حاجز 50 ألف ريال لمختلف أنواع الصقور المعروضة في المزاد .// انتهى //23:14ت م0318