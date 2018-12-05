أبهـا 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير في ضيافة الإمارة بحي السد بأبها اليوم ، أصحاب المعالي والفضيلة القضاة ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة وأعضاء مجلسي المنطقة والبلدي، و فريق "بادر" التطوعي ، وذلك في جلسة سموه الأسبوعية .وفي بداية اللقاء قدّم عميد كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد الدكتور عمر علوان عقيل شرحاً عن اليوم العالمي للتطوع، والذي يوافق الخامس من ديسمبر من كل عام ، مستعرضاً المفهوم العام للتطوع ومجالاته المتعددة ، مؤكداً أن التطوع من الأعمال السامية التي لا يرتجى مقابلها وتنبع من القلب بالعطاء والتضحية.وأوضح الدكتور عقيل أن العمل التطوعي متعدد الأشكال ويشمل جميع ميادين الحياة الاجتماعية والصحية والبيئية والثقافية، مشيراً إلى أن جامعة الملك خالد جعلت الأعمال التطوعية نصب عينها وأولته جل اهتمامها ونظمت العمل التطوعي على أسس وضوابط واضحة تمنع استغلاله والعبث برسالته السامية .وبين عميد كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر أن الجامعة أقرت على الموافقة بتحويل وحدة الشراكة والمسؤولية المجتمعية في الجامعة إلى مركز متكامل ليكون مناراً للعمل التطوعي ليس لمنسوبي الجامعة فحسب بل للمنطقة بأكملها، مختتماً حديثه بالقول "إن الجامعة قدمت أكثر من ٥٠٠ منشط وفعالية متنوعة في كافة محافظات منطقة عسير، شارك فيها عدد من الاستشاريين والمتخصصين لتقديم خبراتهم للمجتمع، بالإضافة إلى إقامة العديد من المعارض التوعوية والعيادات المتنقلة والزيارات الميدانية وقدمت المحاضرات التوعوية في عدد من مدارس المنطقة، إلى جانب تقديم البرامج التطويرية والدورات التدريبية في الإدارات الحكومية، التي استفاد منها أكثر من ٣٦ ألف فرد من أبناء المنطقة والمقيمين فيها".بعد ذلك تسلم الأمير فيصل بن خالد عضوية التطوع الأولى لفريق "بادر التطوعي، ثم التقطت الصور التذكارية مع أعضاء الفريق .وفي نهاية اللقاء تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.// انتهى //23:19ت م0320