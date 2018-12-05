حائل 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسأقام نادي الفروسية بمنطقة حائل اليوم حفل سباقه السابع للموسم الحالي على كأس ودعم صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد الكبير ، وذلك بميدان الفروسية بالمنطقة وتكون السباق من خمسة أشواط مسافتها 1400 متر .وفي نهاية السباق سلم مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي الكأس وجائزة الشوط الخامس مفتوح أفراس لمالك الفرس " عمارة " خميس راشد الشمري ومقدار الجائزة 8000 ريال ، كما سلم جائزة الشوط الأول للدرجة المبتدئة لمالك الفرس " بنت الأبجدية " محمد راشد العبيد الذي حقق المركز الأول ، وحصل على المركز الأول في الشوط الثاني للدرجة 1-3 الجواد " محبوك " لمالك اسطبل الحمدانيات ، فيما حقق المركز الأول في الشوط الثالث مفتوح الدرجات الجواد " وارث المجد " للمالك عبدالله راشد الشمري ، و حقق المركز الأول في الشوط الرابع مفتوح مواليد 2016م الجواد " باجل العز " للمالك والمدرب سلطان صالح الطلاع .// انتهى //23:21ت م0321