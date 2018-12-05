المجمعة 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسشارك مكتب رابطة رواد الحركة الكشفية بمحافظة المجمعة ، باليوم العالمي للتطوع الذي انطلقت فعالياته اليوم ، وذلك بغرس مجموعة من الشتلات بوادي المشقر ، وذلك بمشاركة نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد .وأكد نائب مسؤول مكتب الرواد بمحافظة المجمعة علي بن عبدالعزيز العلي ، أن المشاركة في هذا اليوم تأتي انطلاقا من أهميته في نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والمساهمة في خلق جيل من الشباب الواعي بفكرة العمل التطوعي ، والمشاركة في زيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة.من جهته أوضح نائب رئيس جمعية الكشافة أن القيادة الرشيدة تولي الجانب التطوعي اهتماماً كبيراً ، وتُشجع العمل التطوعي ، وتضمنته رؤية المملكة 2030 ، انطلاقاً من أهميته في رفع مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية خاصة في مثل مجتمعنا الذي يرتكز على قيم الدين التي تدعو إلى الترابط والتكاتف بين مواطنيه سعياً نحو مجتمع متراحم ومتكافل تسوده روح التعاون والمودة.// انتهى //23:23ت م0322