القاهرة 27 ربيع الأول 1440هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسفاز فريق الأهلي على ضيفه الجونة بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب السلام بالقاهرة، والمؤجل من الأسبوع السابع لبطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 17 نقطة ليصعد إلى المركز العاشر بجدول الدوري، كما يتبقى له سبع مباريات مؤجلة بالمسابقة، فيما توقف رصيد الجونة عند 16 ليتراجع إلى المركز الخامس عشر.//انتهى//00:14ت م0323