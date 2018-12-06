‎ المدينة المنورة 27 ربيع الأول 1440 ه الموافق 05 ديسمبر 2018 م واساحتفلت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة ، اليوم ، باليوم العالمي للتطوع ، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة بالنيابة العميد علي بن عبدالرحمن المطيري.وأوضح العميد المطيري أن الاحتفال باليوم العالمي للتطوع يهدف إلى تقدير أعمال المتطوعين في خدمة المجتمع ، مبيناً أن مجالات التطوع كثيرة ومتعددة و من ضمن أهداف المملكة وخططها الاستراتيجية.و قدم المطيري شكره و امتنانه للمتطوعين والمتطوعات، مؤكداً أن بصماتهم رائعة من خلال الأحداث التي شاركوا فيها وأثبتوا من خلالها بأنهم داعم قوي ومهم ومتقن لكل المهام الموكلة لهم ، مشيرا إلى أن الدفاع المدني يسعى إلى تطوير قدرات المتطوعين والمتطوعات , من خلال التدريب وصقل المواهب وتنمية القدرات عبر تنفيذ مجموعة من البرامج والدورات التدريبية التي تمكنهم من القيام بأعماله التطوعية على أفضل وجه.// انتهى //00:16ت م0324