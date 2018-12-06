الدرب ٢٧ ربيع الأول 1440هـ الموافق 05 ديسمبر 2018م واسشارك محافظ الدرب عبدالعزيز بن محمد الطيار مساء اليوم رئيس وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الدرب، احتفالهم بمناسبة اليوم العالمي للتطوع , وذلك على مسرح المركز الحضاري بالمحافظة.وأكد رئيس لجنة التنمية بالدرب ماجد عتودي في كلمته خلال الحفل أهمية الاحتفال بالتطوع والمتطوعين وتكريمهم تشجيعاً ودعماً لهم ، اعترافاً بما يقومون به من جهود ومايقدمون من خدمات لوجه الله تعالى مرضاته له سبحانه.وبين أن عدد المتطوعين بمحافظة الدرب تجاوز ٣٠٠ متطوع ومتطوعة ، مشيراً إلى أن اللجنة هدفت من الاحتفال بهذه المناسبة مشاركة بقية محافظات ومناطق المملكةً الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع من خلال إقامة حفل تضمن عرض مرئي عن الفعالية ، وتكريم المتطوعين والمتطوعات من أصحاب المبادرات والمتطوعين والمتطوعات بالمنطقة تقديرا لإسهاماتهم وأعمالهم في خدمة المجتمع .// انتهى //01:08ت م0326