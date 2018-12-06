الرياض 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسافتتحت اليوم بطولة كأس الاتحاد السعودي للفروسية وتستمر 4 أيام في ميدان الفروسية بالكلية الحربية بالرياض ومركز الغزاوي بجدة .وتكون اليوم الأول في البطولة من 4 أسواط حيث خصص الشوط الأول للدرجة الخامسة للمبتدئين واستطاع الفارس متعب المحرج من الفوز بنتيجة الشوط في الرياض فيما حقق الفارس سلمان السوادي المركز الثاني وحل ثالثاً الفارس سعود بن شعيل .وفي نفس الشوط بجدة نجح الفارس أحمد الدوعان من الفوز بالمركز وحل ثانياً الفارس محمد باكدم وفِي المركز الثالث الفارس بدر الجعيد .وفي الشوط الثاني المخصص للدرجة الرابعة وأقل من 14 سنة حقق الفارس مكي محمد المركز الأول في الشوط الذي أقيم بجدة وحل ثانياً الفارس بدر سعد ال زايد وفي المركز الثالث الفارس بلال باشنفر .وفي الشوط الثالث المخصص للفرسان أقل من 18 سنة حقق الفارس مشاري آل سحيم المركز الأول في الرياض وجاء ثانياً الفارس مشعل آل شويل وحل ثالثاً الفارس عبدالرحمن ال سحيم وفي نفس الشوط بجدة فاز بنتيجته الفارس محمد سعيد زعيلة وفي المركز الثاني الفارس ناصر زياد وفي المركز الثالث الفارس يحيى مؤمنة .وفِي الشوط الرابع المخصص للدرجة الثالثة في الرياض استطاع الفارس عبدالاله البشر من تحقيق المركز الأول وحل ثانياً الفارس محمد المالكي وجاء في المركز الثالث الفارس علي المقعدي .وفي نفس الشوط بجدة نال المركز الأول الفارس عبدالرحمن البلادي وجاء ثانياً الفارس بندر آل محفوظ وفي المركز الثالث الفارس عمرو طلعت.// انتهى //01:09ت م0327