موسكو 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسالتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم نظيره الفينزويلي نيكولاس مادورو ،الذي يزور روسيا حالياً .وافاد بيان الرئاسي للكرملين أن الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في فينزويلا ،وأدان الرئيس الروسي أي خطوات تحمل طابعاً إرهابياً وأي محاولات لتغيير الوضع بالقوة ،مؤكداً أن الوضع في فنزويلا لا يزال صعباً، مشدداً على دعم موسكو للجهود التي يبذلها الرئيس الفينزويلي للتوصل إلى تفاهم داخل المجتمع، وكذلك لخطوات الرئيس الفنزويلي الرامية لتطبيع العلاقات مع المعارضة.// انتهى //01:13ت م0330