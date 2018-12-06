الرس 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسأنهت الجمعية الأهلية لرعاية ذوي الإعاقة بمحافظة الرس ، اليوم ،التوقيع مع وزارة الإسكان في منطقة القصيم على اتفاقية بين مجموعة من الجمعيات الخيرية بالمنطقة ووزارة الإسكان وذلك على أن تقوم الإسكان بتمويل الجمعية لتقوم بشراء أو بناء مساكن للمستفيدين على حسب احتياجهم وظروفهم الاقتصادية ، بحضور مدير عام الاشتراكات بالوزارة المهندس عبدالاله الخراشي ومدير جمعية " قدرة " بالرس حمد الظاهري ،وبين المدير التنفيذي لجمعية " قدرة " بالرس حمد الظاهري, أن الجمعية ستقوم بعد هذه الاتفاقية بعمل دراسة شاملة على مستفيديها لدراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية لكل مستفيد, شريطة أن يكون السكن داخل المواقع التنموية في المحافظات أو المراكز, لبناء سكن مهيأ فيه جميع وسائل الراحة وسبل المعيشة والمتكيف مع الحالة الصحية للأشخاص من ذوي الإعاقة حسب إعاقاتهم, لافتاً النظر إلى أن نواة هذه الاتفاقية خرجت من وزارتي الإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية.وأشار الظاهري إلى أن هُناك شروطاً في الاتفاقية تنص على أن يكون المستفيد مسجلاً في بوابة وزارة الإسكان أو مستفيداً من الضمان الاجتماعي أو مسجلاً في مركز التأهيل الشامل وكلاهما تتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, مبيناً أن المستفيد سيخصم منه 200 ريال شهرياً لمن لا يملك دخلاً مادياً كبيراً و 800 ريال للمستفيد الذي لديه دخل إضافي غير الضمان الاجتماعي ، ويتم تهيئة السكن على أن تقوم الجمعية في دورها التنموي في إكساب المستفيد المعيشة والمواصلة في عملية تثقيفه اقتصادياً لتمكينه من الاعتماد الذاتي ليكون عاملاً وليس متلقياً فقط وجعله عنصراً فاعلاً في مجتمعه وأسرته تحقيقاً لرؤية 2030 .وشدد الظاهري أن الحالات سيتم دراستها بعناية من قبل لجنة مخصصة في الجمعية مهمتها البحث الاجتماعي لدراسة ملفات مستفيديها وفرز الحالات الأكثر أهمية في المرحلة الأولى.// انتهى //01:17ت م0331