القاهرة 27 ربيع الأول 1440هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واسشارك الملحق الثقافي السعودي بالقاهرة الدكتور خالد بن عبد الله النامي في الاجتماع التشاوري الخامس للملاحق والمستشارين الثقافيين الخليجيين بالقاهرة، الذي استضافته اليوم الملحقية الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة.وقال بيان صادر عن الملحقية الثقافية اليوم إن هذا الاجتماع يأتي امتدادًا للاجتماعات السابقة والتي ناقشت أوضاع الطلبة الخليجين الدارسين في مختلف الجامعات المصرية، لافتًا النظر إلى أن الاجتماع استعرض عددًا من الموضوعات الثقافية والأكاديمية والرياضية المشتركة التي من شأنها دعم الطلبة الخليجيين في مصر، والعمل على تذليل كافة المعوقات والعقبات لتوفير المناخ الملائم للطلبة لاستكمال دراستهم على أكمل وجه.وأكد الملحق الثقافي السعودي عقب الاجتماع، أن تكاملية الجهود الخليجية وتنسيقاتها الهادفة والتي أسهمت في تذليل جميع المعوقات التي تقف أمام الطلبة وساعدت على متابعتهم من خلال دراستهم في جمهورية مصر العربيةً.شارك في اللقاء الملحق الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة علي أحمد الشحي والمستشارة الثقافية لمملكة البحرين الأستاذة خلود راشد مطر، والملحق الثقافي لدولة الكويت الدكتور أحمد راشد المطيري، والملحق الثقافي لسلطنة عمان منى بنت موسى الزدجالية.انتهى//02:03ت م0332