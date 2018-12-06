واشنطن 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واساصطدمت طائرتان تابعتان لسلاح مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) ببعضهما البعض أثناء عملية تزود بالوقود في الجو قبالة سواحل اليابان.وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاغون ) إن الحادث وقع بين مقاتلة من طراز أف-18 وطائرة صهريج من طراز سي-130.وأعلن سلاح المارينز في بيان أن الطائرتين أقلعتا من قاعدة إيواكوني في إطار عملية تدريب مقررة مسبقًا وأن عمليات البحث والإنقاذ جارية.// انتهى //03:24ت م0333