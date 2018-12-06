عام / اصطدام بين طائرتين للمارينز أثناء عملية تزود بالوقود في الجو قبالة اليابان
الخميس 1440/3/28 هـ الموافق 2018/12/06 م واس
واشنطن 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واس
اصطدمت طائرتان تابعتان لسلاح مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) ببعضهما البعض أثناء عملية تزود بالوقود في الجو قبالة سواحل اليابان.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاغون ) إن الحادث وقع بين مقاتلة من طراز أف-18 وطائرة صهريج من طراز سي-130.
وأعلن سلاح المارينز في بيان أن الطائرتين أقلعتا من قاعدة إيواكوني في إطار عملية تدريب مقررة مسبقًا وأن عمليات البحث والإنقاذ جارية.
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