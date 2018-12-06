رياضي/ 4 انتصارات وتعادل وحيد في ختام الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم
الخميس 1440/3/28 هـ الموافق 2018/12/06 م واس
الرياض 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واس
اختتمت اليوم منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم، بإقامة 5 مباريات جمعت النهضة مع أبها، وجدة مع الجيل، والجبلين مع المجزل، والعروبة مع الأنصار، ونجران مع العين.
وعزز أبها صدارته للدوري بفوزه على مضيفه النهضة 2-0، افتتح النتيجة اللاعب جل ميتشي في الدقيقة 52 قبل أن يضاعف زميله خالد الزيلعي النتيجة لأبها في الدقيقة 88 ، ليرفع أبها رصيده لـ 30 نقطة مبتعدًا في الصدارة، فيما توقف رصيد النهضة عند 15 نقطة في المركز التاسع عشر.
وارتقى جدة لوصافة الدوري بعد فوزه على ضيفه الجيل 2-0 سجلهما اللاعب عثمان الحاج في الدقيقتين 36 و82 من عمر اللقاء، ليرتفع رصيد جدة لـ 26 نقطة في المركز الثاني فيما توقف رصيد الجيل عند 23 نقطة في المركز السادس ، وحسم التعادل السلبي مباراة الجبلين مع المجزل ليرفع الأول رصيده لـ 20 نقطة في المركز العاشر، فيما وصل المجزل للنقطة 19 في المركز الحادي عشر ، وحقق العروبة فوزًا على ضيفه الأنصار بهدف نظيف سجله اللاعب بندر العنزي في الدقيقة 94 .
وارتفع رصيد العروبة لـ 18 نقطة في المركز السادس عشر فيما توقف رصيد الأنصار عند 24 نقطة في المركز الرابع ، وفاز نجران على ضيفه العين 2-0، افتتح النتيجة اللاعب مهدي عبداللطيف في الدقيقة 52، قبل أن يضاعف صالح آل عباس النتيجة لنجران في الدقيقة 65 ، ليرفع نجران رصيده لـ 21 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد العين عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر .
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