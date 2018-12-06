الرياض 27 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 05 ديسمبر 2018 م واساختتمت اليوم منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم، بإقامة 5 مباريات جمعت النهضة مع أبها، وجدة مع الجيل، والجبلين مع المجزل، والعروبة مع الأنصار، ونجران مع العين.وعزز أبها صدارته للدوري بفوزه على مضيفه النهضة 2-0، افتتح النتيجة اللاعب جل ميتشي في الدقيقة 52 قبل أن يضاعف زميله خالد الزيلعي النتيجة لأبها في الدقيقة 88 ، ليرفع أبها رصيده لـ 30 نقطة مبتعدًا في الصدارة، فيما توقف رصيد النهضة عند 15 نقطة في المركز التاسع عشر.وارتقى جدة لوصافة الدوري بعد فوزه على ضيفه الجيل 2-0 سجلهما اللاعب عثمان الحاج في الدقيقتين 36 و82 من عمر اللقاء، ليرتفع رصيد جدة لـ 26 نقطة في المركز الثاني فيما توقف رصيد الجيل عند 23 نقطة في المركز السادس ، وحسم التعادل السلبي مباراة الجبلين مع المجزل ليرفع الأول رصيده لـ 20 نقطة في المركز العاشر، فيما وصل المجزل للنقطة 19 في المركز الحادي عشر ، وحقق العروبة فوزًا على ضيفه الأنصار بهدف نظيف سجله اللاعب بندر العنزي في الدقيقة 94 .وارتفع رصيد العروبة لـ 18 نقطة في المركز السادس عشر فيما توقف رصيد الأنصار عند 24 نقطة في المركز الرابع ، وفاز نجران على ضيفه العين 2-0، افتتح النتيجة اللاعب مهدي عبداللطيف في الدقيقة 52، قبل أن يضاعف صالح آل عباس النتيجة لنجران في الدقيقة 65 ، ليرفع نجران رصيده لـ 21 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد العين عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر .// انتهى//04:11ت م0334