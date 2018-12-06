عام / الصحف السعودية
الخميس 1440/3/28 هـ الموافق 2018/12/06 م واس
الرياض 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خالد بن سلمان: ضغوط التحالف أجبرت الحوثي على الحوار
سلطان بن سلمان يلتقي سفيرا السودان وبولندا
فيصل بن بندر يستقبل السفير البحريني ومدير الجامعة العربية .. أمير الرياض يطلع على تقارير لجنة التوطين
أمير عسير يطلع على التقرير السنوي للأحوال المدنية
«نزاهة» تعقد منتداها السابع للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد
جلسة مباحثات أمنية سعودية - إماراتية
الشورى يطالب «المياه والزراعة» بتوفير أعلاف الماشية بسعر مناسب
مذكرة تفاهم في المجال الهندسي بين جامعة الإمام عبدالرحمن وجامعة أسيوط
السفير نقلي يتفقد الطلبة السعوديين ذوي الاحتياجات في مصر
د. الربيعة: نعمل على تأسيس مركز متخصص للتطوع
الـمملكة: قانون «الدولة القومية» حرب إبادة للفلسطينيين
غريفيث يشكر «التحالف» لدعمه محادثات ستوكهولم
الجامعة العربية و«الأوروبي» يبحثان التعاون في الشأن الفلسطيني
العراق: 88 مليار دولار كلفة محو "سنوات الدمار"
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