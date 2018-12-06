الرياض 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خالد بن سلمان: ضغوط التحالف أجبرت الحوثي على الحوارسلطان بن سلمان يلتقي سفيرا السودان وبولندافيصل بن بندر يستقبل السفير البحريني ومدير الجامعة العربية .. أمير الرياض يطلع على تقارير لجنة التوطينأمير عسير يطلع على التقرير السنوي للأحوال المدنية«نزاهة» تعقد منتداها السابع للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفسادجلسة مباحثات أمنية سعودية - إماراتيةالشورى يطالب «المياه والزراعة» بتوفير أعلاف الماشية بسعر مناسبمذكرة تفاهم في المجال الهندسي بين جامعة الإمام عبدالرحمن وجامعة أسيوطالسفير نقلي يتفقد الطلبة السعوديين ذوي الاحتياجات في مصرد. الربيعة: نعمل على تأسيس مركز متخصص للتطوعالـمملكة: قانون «الدولة القومية» حرب إبادة للفلسطينيينغريفيث يشكر «التحالف» لدعمه محادثات ستوكهولمالجامعة العربية و«الأوروبي» يبحثان التعاون في الشأن الفلسطينيالعراق: 88 مليار دولار كلفة محو "سنوات الدمار"// يتبع//06:04ت م0003