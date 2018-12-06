وقالت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( ولي العهد في عيون العالم ): لم يكن غريباً أن تختار مجلة «تايم» الأمريكية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضمن قائمة شخصية العام لسنة 2018، خصوصاً أنه برز بشكلٍ لافتٍ منذ توليه ولاية العهد في يونيو 2017 على صعيد الإصلاحات الإيجابية والجريئة والسريعة لصالح تنمية البلاد، والقفز بها إلى المنافسة العالمية في كثيرٍ من المجالات، خلافاً لتصديه القوي للمشروع الإيراني، والعبث القطري، والإرهاب الحوثي، ولكل من يحاول المساس بسيادة الدولة أو يعتدي عليها.وتابعت : ولفت الأمير محمد بن سلمان أنظار العالم في فترةٍ وجيزةٍ، كشخصيةٍ قياديةٍ تعكس رؤية المملكة المستقبلية نحو المزيد من التطور والانفتاح، وأصبح حديث وسائل الإعلام الأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي.وختمت : وحمل ولي العهد على عاتقه محاربة الفساد، وعالج الكثير من قضايا المرأة وتمكينها من حقوقها، إضافةً إلى محاربة الفكر المتطرف وملاحقة الإرهابيين بأشكالهم كافة، وسعيه الجاد في نشر الدين المعتدل والوسطية؛ لخلق مجتمعٍ صحيٍّ يدعو للتسامح، والبعد عن التشنجات الطائفية والحزبية وغيرها، وهو ما جعله قصةً تروى سواء على المستوى المحلي أو الدولي.// انتهى //06:04ت م0006