طرابلس 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم زيارة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إلى دولة الكويت ولقاء صاحب السمو أمير البلاد، وبحثه مع سموه خلال اللقاء مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وسبل تنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين، واتفاقهما على أن التدخلات السلبية الخارجية ساهمت في المد من عمر الأزمة الليبية، وإشادته بمواقف دولة الكويت تجاه ليبيا.وأشارت إلى تصريحات الناطق باسم الجيش العميد أحمد المسماري، أن قوة الجيش هو الضمان الوحيد لاستقرار البلاد، وتاكيده أن الجيش يتعامل مع بقايا الجماعات الإرهابية فى المدنية بدرنة، وأنه دحر الجماعات الإرهابية في تازربو والمناطق المجاورة لها وكذلك العصابات الإفريقية فى منطقة الكفرة جنوبًا.ونقلت صحف الخميس لقاءات نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز مع القيادت السياسية والقبلية ورجال الاعمال والنشطاء السياسيين والشباب والأكاديمين والمثقفين في مدينة بنغازي، ومناقشة الأوضاع السياسية في البلادونوهت بتجديد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال اللقاء مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ببروكسل، التزام الولايات المتحدة بدعم حكومة الوفاق الوطني، وإشادته بما تقوم به من جهود لتحقيق الأمن وإنعاش الاقتصاد، والتزامها بمحاربة الإرهاب.وعرجت صحف ليبيا على تصريحات مبعوث الجامعة العربية السفير صلاح الدين الجمالي، أن بعض دول جوار ليبيا لا تراقب حدودها بالشكل الكامل وهو ما يساعد على استمرار الأزمة الليبية، وإيضاحه أن اجتماع دول جوار ليبيا جاء للبحث عن حلول لخروج ليبيا من الأزمات التي تمر بها.// انتهى //08:05ت م0009