القاهرة 28 ربيع الأول 1440هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة أمس، بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهودها من أجل خفض عجز الموازنة، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.وأشارت إلى توقيع القوات المسلحة المصرية 10 مذكرات تفاهم و 4 عقود تسليح مع عدد من الشركات المشاركة بمعرض "إيديكس 2018" للدفاعات الدفاعية والعسكرية الذي اختتم أعماله أمس.وواكبت صحف الخميس اهتمامها بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام عشرات المستوطنين اليهود أمس، المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة عبر باب المغاربة.وسلطت الضوء على انطلاق محادثات السلام اليمنية في السويد اليوم، وذلك بعدما وصل وفد الحكومة المعترف بها دوليًا إلى العاصمة ستوكهولم أمس، للجلوس على طاولة المفاوضات مع ممثلين لجماعة الحوثي في مسعى جديد من الأمم المتحدة لإنهاء حرب دفعت اليمن إلى حافة المجاعة.وأشارت إلى تمسك محتجو "السترات الصفراء" في فرنسا بدعوات التظاهرة، ومطالبتهم برحيل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وذلك بعد ساعات من إعلان الحكومة الفرنسية تأجيل تطبيق قرار رفع الضرائب على المحروقات لمدة 6 أشهر، مهددين بحالة إضراب عام يوم الاثنين المقبل.ونوهت الصحف بمطالبة السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، مجلس الأمن بـ إدانة جماعية للتجربة الإيرانية الأخيرة لصاروخ بالستي، تعتبره واشنطن خرقًا لالتزامات طهران.وذكرت أن الجمعية العامة بالأمم المتحدة، ستصوت اليوم على مشروع قرار تقدمت به واشنطن لإدانة حركة حماس الفلسطينية بسبب إطلاقها صواريخ على إسرائيل وتحريضها على العنف.ولفتت صحف مصر الانتباه إلى تحذير الرئيس الروسي بوتين من سباق جديد للتسلح، وتأكيده على أن روسيا ستطور صواريخ بالستية جديدة متوسطة المدى إذا انسحبت واشنطن من معاهدة الأسلحة النووية الموقعة في 1987.// انتهى //10:01ت م0018