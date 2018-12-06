فيينا 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسضبطت الشرطة النمساوية 22 عراقيًا وسوريًا داخل شاحنة رومانية بالقرب من الحدود الشرقية للبلاد مع المجر، وفور ضبطهم طلبوا حق اللجوء.وقالت شرطة بورجنلاند النمساوية "إن شاحنة تحمل لوحة تسجيل رومانية توقفت بإحدى القرى الواقعة على الحدود مع المجر، وإن الجنود الذين أوقفوا الشاحنة رصدوا بداخلها 13 رجلاً وسيدتين وطفلاً يبلغ من العمر نحو ثلاث سنوات جميعهم من العراق، إلى جانب ستة رجال آخرين من سوريا".وأضافت، أنها ألقت القبض على سائق الشاحنة الروماني واحتجزت الشاحنة، وأوضحت أن هؤلاء الأشخاص لم تكن بحوزتهم أية أوراق تدل علي هويتهم، غير أنهم طالبوا جميعًا فور رصدهم، بحق اللجوء.// انتهى //10:16ت م0020