جدة 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسشاركت المديرية العامة لحرس الحدود ممثلة بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة في فعاليات اليوم العالمي للإعاقة, التي أقيمت بمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة مطلع الأسبوع الحالي ، وتستمر حتى السبت القادم.وأوضح المتحدث الإعلامي للأكاديمية الرائد محمد الثقفي , بهذه المناسبة , أنّ المديرية شاركت بجناح تثقيفي وتوعوي احتوى على العديد من الوسائل والنشرات ,التي تعني بالسلامة البحرية , وإبراز أنشطة حرس الحدود في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتعريف ذويهم بتعليمات السباحة والنزهة على الشواطئ والأماكن العامة.وأكد الرائد الثقفي حرص المديرية العامة لحرس الحدود على مشاركة هذه الفئة الغالية في يومهم العالمي , لافتاً إلى أن جناح المديرية شهد توزيع العديد من الهدايا على الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وزوّار المعرض.// انتهى //10:19ت م0021