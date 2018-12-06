نجران 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسافتتحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بنجران (بنات) سراء بنت سعيد الشهراني ،أمس، معرض إبداع 2019 الذي يضم 95 مشروعًا ، وذلك بمقر إدارة الموهوبات .والتقت الشهراني بالطالبات واستمعت إلى شرح وافي عن مشاريعهن ومضامينها وأهدافها وطموحاتهن لترى هذه المشاريع النور .وبدأت فقرات الحفل المعد لهذه المناسبة بكلمة لمديرة الموهوبات فاطمة آل مستنير أوضحت من خلالها المراحل التي يمر بها المشروع وطريقة التسجيل الإلكتروني ومرحلة إدخال المشاريع والتحكيم الإلكتروني, كما استعرضت تجهيزات المعرض .وأكدت الشهراني ما يمثله الأولمبياد الوطني "إبداع" وأهدافه في تنمية روح الإبداع لدى الطلاب والطالبات في المجالات العلمية والتقنية واكتشاف المواهب والملكات العلمية وإكسابهم مهارات البحث العلمي ،مشددةً على دور الأسرة في دعم وتفعيل الشراكة المجتمعية، مثنيةً على جهود إدارة الموهوبات وفريق العمل وتسهيلهم لتسجيل 95 مشروعًا و 1062 طالبة على موقع موهبة .وفي ختام الحفل كرمت الشهراني العشر مدارس الأعلى في تسجيل الطالبات والعشر الأعلى في إدخل المشاريع، ولجنة التحكيم ومنسوبات إدارة الموهوبات ومنسقاتها بالمدارس وكذلك الطالبات المشاركات كما كرمت عشر طالبات فائزات بمشاريعهن على مستوى المنطقة.// انتهى //10:30ت م0022