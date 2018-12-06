مكة المكرمة 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسافتتح مساعد مدير تعليم منطقة مكة المكرمة فهد الزهراني اليوم, فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2018م , بالشراكة بين إدارة تعليم مكة والجمعية السعودية للتربية الخاصة جستر - مكة ,وذلك في سوق الضيافة بالعاصمة المقدسة.وأكد الدكتور الزهراني أهمية تكاتف جميع الجهات ومكونات المجتمع والأسرة لمصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة , مثمناً دور قسم التربية الخاصة بالإدارة وجمعية جستر - مكة, على هذا الحضور النوعي وماتم تقديمه من عروض وفقرات متنوعة.من جانبه بين مدير التربية الخاصة بإدارة تعليم مكة عبدالله السلمي ,أن شعار هذا العام يتحدث عن التمكين والمساواة والشمولية من خلال فتح المجال للأشخاص ذوي الإعاقة, في المسارات المهنية لنقلهم من الاتكالية إلى الاعتماد على النفس والمساواة مع أفراد المجتمع في الجانب المهني.وأشار المدير التنفيذي للجمعية السعودية للتربية الخاصة " جستر- مكة " الدكتور محمد الحويطي إلى أن الفعالية ليست مجرد احتفال بل تأكيد والتزام بحقوق ذوي الإعاقة وتعزيز لمبدأ الشمول والمساواة في جميع المجالات الاجتماعية , و الاقتصادية والسياسية والثقافية وبوصف , ذلك التمكين جزء لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لرؤية 2030 ,وذلك بتطبيق عدة مبادرات من خلال تمكينهم من الانضمام إلى سوق العمل والمتمثلة في برنامج "موائمة" والذي يهدف إلى خلق بيئة عمل تحتوي هذه الفئة .وفي نهاية الحفل كرّم مساعد مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الجهات المشاركة في الفعالية من الجهات الحكومية والأهلية .// انتهى //10:32ت م0024