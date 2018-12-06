الرياض 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأرجنتينية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس المهندس محمد بن حامد النقادي أمس, اجتماعاً بسفير جمهورية الأرجنتين المعين لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني، وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة.وفي بداية الاجتماع رحب المهندس النقادي بسفير جمهورية الأرجنتين بزيارته للمجلس, مؤكداً تميز العلاقات السعودية الأرجنتينية في مختلف المجالات، متمنيا له التوفيق في مهام عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين لاسيما على الصعيد البرلماني.وجرى خلال الاجتماع تبادل الأحاديث الودية بين الجانبين وبحث سبل تطوير العلاقات البرلمانية والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات والزيارات بينهما.ونوه أعضاء اللجنة بنجاح قمة العشرين التي عقدت الأسبوع الماضي في جمهورية الأرجنتين بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وعدد من رؤساء الدول، مشيدين بالنتائج واللقاءات الناجحة التي تحققت خلالها.من جهته عبّر سفير الأرجنتين مارسيلو جيلاردوني عن سعادته بزيارته لمجلس الشورى والتعرف على العمل الذي يقوم به المجلس متمنياً تعزيز التعاون في شتى المجالات بين البلدين الصديقين.// انتهى //10:32ت م0025