‏الباحة 28 ربيع الأول 1440هـ الموافق 06 ديسمبر 2018م واسنظمت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالباحة ممثلة في إدارة السلامة المهنية أمس ، حملة تبرع بالدم تحت شعار "جنودنا البواسل دماؤنا تفداكم" بالتعاون مع بنك الدم بالباحة .وأوضح عميد الكلية المشرف على المعهد المهندس عبدالله بن علي خليف، أن الحملة شارك بها المتدربين وأعضاء هيئة التدريب في الخدمة المجتمعية، مؤكداً أن الحملة ما هي إلا جزءً يسيراً مما يجب أن تقوم به الكلية والمعهد لخدمة إخواناً الذين نذروا أنفسهم لخدمة هذا البلد المعطاء، ورهنوا أرواحهم للدفاع عن أرض الوطن وأمنه واستقراره.وقدّم الخليف شكره وتقديره لإدارة بنك الدم على تعاونهم في إنجاح الحملة ، داعياً الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم وأن يجزيهم خير الجزاء .// انتهى //10:34ت م0026