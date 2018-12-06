بغداد 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لاستكمال تشكيلته الوزارية التي مازالت تعاني من نقص 8 مقاعد وزارية بينها الدفاع والداخلية.وأشارت إلى الجلسة التي من المفترض أن يعقدها مجلس النواب العراقي اليوم, مستبعدة أن يتضمن جدول أعمالها التصويت على منح الثقة للمرشحين لهذه المقاعد الوزارية التي مازال الخلاف قائمًا بشأنهم بين الفرقاء السياسيين, لاسيما مايخص المرشحين لوزارات الدفاع والداخلية والعدل.ونوهت صحف الخميس بأن الكرة الآن في ملعب رئيس الوزراء الذي عليه أن يقدم الحلول المناسبة لهذه القضية التي بدأت تأخذ طابع الأزمة.وتطرقت إلى الحراك السياسي الذي يقوم به رئيس الجمهورية برهم صالح لتقريب وجهات النظربين الأطراف السياسية لتمرير مرشحي الوزارات الشاغرة في مجلس النواب وتفادي تفاقم الأزمة التي قد تطيح بالحكومة.وفي شان محلي آخر.. تحدثت صحف العراق عن تجدد التظاهرات المطالبة بالخدمات وتوفير فرص العمل بعدة مواقع بمدينة البصرة جنوب العراق, لافتة النظر إلى ارتداء المتظاهرين سترات صفراء في تقليد واضح لمتظاهري باريس.// انتهى //10:51ت م0027