طهران 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسأفادت تقارير إخبارية إيرانية محلية، أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء انفجار وقع صباح الخميس، في مدينة جابهار بمحافظة سستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد، واستهدف مقرًا أمنيًا.ونقلت التقارير الإخبارية المحلية عن مصادر مطلعة، أن الانفجار أسفر عن مقتل قائد شرطة المدينة واثنين آخرين.وفي وقت سابق أوردت وكالة محلية للأنباء ، أن تفجيرًا انتحاريًا ربما يكون نفذ بسيارة مفخخة استهدف مقر الشرطة في جابهار، مضيفة أن الانفجار أعقبته أصوات إطلاق نار من داخل المقر.// انتهى //11:16ت م0040