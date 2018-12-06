نجران 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق06 ديسمبر 2018 م واسنظمت كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة نجران بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بنجران أمس، محاضرة بعنوان "التطوع وأثره على المجتمع"، وذلك بمسرح الكلية.وأوضح عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور بندر الشهري أن العمل التطوعي عمل جليل وفضيل ورؤية 2030 أتت معززة لهذا الأمر، منوهاً بأهمية الشراكة مع هيئة الهلال الأحمر كونها الداعم والمحفز للتطوع.من جانبه أكد مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بنجران مهند اليامي أن الهدف من العمل التطوعي هو غرس حب التعاون في نفوس المجتمع وذلك لخدمة المجتمع والرقي به وتخفيف مشكلاته لتكوين مجتمع متلاحم مترابط، مشيراً إلى أن للعمل التطوعي آثار إيجابية للمتطوعين منها إزالة التوتر والعمل على تحقيق الذات.ثم عرض المتطوع عبدالله القرني تجربته مع التطوع في كلمة ركزت عن دور المتطوع في نشر الخير والأخلاق الحميدة ومساعدة الناس دون تحيز والمساهمة في رفعة الوطن، كما تم عرض فلم وثائقي عن أنشطة وأعمال هيئة الهلال الأحمر السعودي الإنسانية.وفي ختام اللقاء قدّم مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بنجران درعاً تذكارياً لعميد كلية العلوم الطبية التطبيقية، وتكريم المشاركين والمتطوعين المتميزين لعام 2018م.//انتهى//11:49ت م0044