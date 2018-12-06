شرورة 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق06 ديسمبر 2018 م واسأطلق مدير إدارة التعليم بمحافظة شرورة فهد بن صالح عقالا أمس، فعاليات البرنامج التطوعي للمحافظة على الممتلكات العامة ومعالجة التشوه البصري, ضمن برامج وفعاليات اليوم العالمي للتطوع، وذلك في حديقة الملك عبدالعزيز بالمحافظة.وشارك في البرنامج أكثر من 80 طالباً من مختلف مدارس محافظة شرورة للمساهمة في معالجة التشوه البصري وتوزيع المنشورات التي تحث على تنظيف الممتلكات العامة والمحافظة عليها.وأكد مدير إدارة التعليم بالمحافظة أهمية العمل التطوعي والحفاظ على الممتلكات العامة لأنه واجب ديني ووطني، مشدداً على المسؤولية المجتمعية في النصح والتوجيه والمبادرة للأعمال التطوعية والمحافظة على مكتسبات هذا الوطن الغالي، مؤكداً السعي إلى تعزيز رؤية المملكة 2030 وأهدافها من خلال غرس مفاهيم التطوع في الناشئة وتفعيل الاحتفالات باليوم العالمي للتطوع, مثنياً على الدور الكبير لقادة المدارس ورواد النشاط المشاركين بالفعاليات.// انتهى //11:54ت م0046