الطائف 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق06 ديسمبر 2018 م واسشارك فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف في اليوم العالمي للتطوع, بعقد وتنظيم عدد من الفعاليات بالتعاون مع شركائها لتأكيد أهمية العمل التطوعي كقيمة إنسانية تدعم جهود التنمية الشاملة للمجتمع، مع تشجيع الأعمال التطوعية بشكل عام.وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد أن الفرع نظم لقاءً بأهمية العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، وذلك في مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية بالتعاون مع صحة المحافظة ممثلة بمستشفى الصحة النفسية، كما زارت الهيئة مبنى الروشانة التراثي بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم "الخدمات المساندة"، ضمن جهود التوعية بالمحافظة على الآثار والتراث العمراني الذي تتميز به محافظة الطائف، وشارك في الزيارة فريق التايكوندو بنادي وج.وبين أن هذه الفعاليات تتماشى مع النمو المطرد للقطاعات التطوعية وأعداد المتطوعين بعد اتساع قاعدة العمل التطوعي وارتباطها الوثيق باحتياجات المجتمع، مشيراً إلى اهتمام الهيئة بالجهد التطوعي بين كافة شرائح المجتمع خاصة وانها تتعلق بالإنسان مباشرة، وتعمل الهيئة على تعزيز ثقافة التطوع من خلال إشراك المتطوعين في أعمالها وبرامجها المختلفة.// انتهى //11:59ت م0047